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Полиция задержала подозреваемых в ограблении зала игровых автоматов в Николаеве

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 00:25
Полиция задержала подозреваемых в ограблении зала игровых автоматов в Николаеве
Фото: на месте задержания (npu.gov.ua)

В ходе спецоперации у подозреваемых нашли оружие, патроны, гранаты и деньги

В Николаеве полиция со спецназом задержали банду преступников, которые совершили разбойное нападение со стрельбой на заведение с игровыми автоматами  января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что трое фигурантов - братья, которые являются выходцами из Кавказского региона, и их сообщник были задержаны по месту проживания в Корабельном районе Николаева.

В ходе спецоперации оперативники нашли у подозреваемых оружие, патроны, гранаты и деньги, в частности - пистолет Макарова со снаряженным магазином и патронами к нему. Сейчас проверяется, из этого ли пистолета задержанные стреляли в пострадавшего во время нападения.

"В день нападения, предварительно все спланировав, они привлекли к делу своего знакомого таксиста с собственным транспортным средством, который выполнял роль водителя. После этого, закрыв лицо, направились к заведению Национальной лотереи именно в то время, когда директор должен был прийти за выручкой", - рассказали в полиции.

Продолжается расследование уголовного производства. Все вещественные доказательства следователи изъяли вместе с оружием и боеприпасами.

Проверяется причастность фигурантов к совершению других преступлений на территории региона.

 

Фото: на месте задержания банды в Николаеве

Действия злоумышленников квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 187 "Разбой", ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), предусматривающим наказание от десяти до пятнадцяти лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 6 января утром в Николаеве двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия в заведении с игровыми автоматами, ранив его директора и отобрав у него сумку с около 200 тысячами гривен.

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