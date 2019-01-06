В Николаеве со стрельбой ограбили зал игровых автоматов

Фото: место ограбления в Николаеве (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

В результате стрельбы ранен работник заведения

В Николаеве неизвестные со стрельбой ограбили зал игровых автоматов, в результате инцидента ранен работник заведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Сообщается, что утром двое неизвестных в масках зашли в зал игровых автоматов, который находится в жилом доме. Нападавшие потребовали деньги, угрожая пистолетом. Работник заведения попытался оказать сопротивление, однако ему выстрелили в ногу, после чего забрали деньги и скрылись на автомобиле ВАЗ-2106 красного цвета.

По данным местных СМИ, нападавшие ранили владельца игрового зала. Пострадавшего увезла "скорая". На момент инцидента в зале находились также охранник, кассир, еще один работник и два посетителя.

"Оба преступника были одеты в темную одежду, невысокого роста, один худощавого телосложения, второй - крепкого телосложения", - говорится в сообщении.

По факту нападения открыли уголовное дело по статье "разбой", в области ввели операцию "Сирена".

Фото: место происшествия в Николаеве (novosti-n.org)

Напомним, ранее сообщалось, что по факту взрыва гранаты в Мариуполе, в результате чего погибли два человека, открыли уголовное дело.

Отметим, до этого в Тернопольской области в результате взрыва гранаты пострадали пять человек.