Поліція з'ясовує обставини загадкової смерті 4-річних двійнят в Одесі

Про те, що за місцем мешкання помер 4-річний хлопчик, а його сестра - через кілька годин в реанімаційному відділенні, 14 травня до поліції повідомили лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло - покликала медичну сестру.

"Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала "швидку". На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (з позначкою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатих проваджень, призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей. Слідство у справі триває.

Як повідомлялося, у Миколаєві під час розваг на батуті сталася трагедія із 4-річною дитиною. Він загинув, заплутавшись у петлях атракціону.