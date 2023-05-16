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Поліція з'ясовує обставини загадкової смерті 4-річних двійнят в Одесі

Фото: поліція з'ясовує обставини загадкової смерті 4-річних двійнят в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі від отруєння невідомою речовиною померли двійнята. Дітям - хлопчику та дівчинці - було по 4 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Одеської області 16 травня.

Про те, що за місцем мешкання помер 4-річний хлопчик, а його сестра - через кілька годин в реанімаційному відділенні, 14 травня до поліції повідомили лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло - покликала медичну сестру.

"Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала "швидку". На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (з позначкою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатих проваджень, призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей. Слідство у справі триває.

Як повідомлялося, у Миколаєві під час розваг на батуті сталася трагедія із 4-річною дитиною. Він загинув, заплутавшись у петлях атракціону.

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Одеса