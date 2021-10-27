Полиция выявила схему хищения десятков миллионов гривен на модернизации Днестровской ГАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины .

В ходе расследования установлено, что должностные лица двух организаций присвоили средства, которые должны были пойти на модернизацию Днестровской ГАЭС. В частности, подозреваемые заключили без тендера два договора на проведение работ на сумму более 5,3 млрд гривен.

По данным следствия, при модернизации Днестровской ГАЭС руководители предприятия привлекли к выполнению субподрядных работ несколько подконтрольных им фиктивных компаний. С ними были заключены договора на проведение ремонта и закупку товаров по завышенной стоимости. В результате гидростанции был нанесен ущерб на сумму 20 млн гривен.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 УК Украины, проведено восемь обысков в Киеве, а также Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей. По местам работы и проживания фигурантов, а также в офисных помещениях связанных компаний изъяты документы финансово хозяйственной деятельности, компьютерная техника, мобильные телефоны и печати разных организаций.

Начата проверка законности проведения других строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС.