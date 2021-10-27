Полиция выявила схему хищения десятков миллионов гривен на модернизации Днестровской ГАЭС
Следователи Нацполиции выявили схему хищения десятков миллионов гривен во время модернизации Днестровской ГАЭС. Руководители предприятия привлекли работам фиктивные компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
В ходе расследования установлено, что должностные лица двух организаций присвоили средства, которые должны были пойти на модернизацию Днестровской ГАЭС. В частности, подозреваемые заключили без тендера два договора на проведение работ на сумму более 5,3 млрд гривен.
По данным следствия, при модернизации Днестровской ГАЭС руководители предприятия привлекли к выполнению субподрядных работ несколько подконтрольных им фиктивных компаний. С ними были заключены договора на проведение ремонта и закупку товаров по завышенной стоимости. В результате гидростанции был нанесен ущерб на сумму 20 млн гривен.
В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 УК Украины, проведено восемь обысков в Киеве, а также Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей. По местам работы и проживания фигурантов, а также в офисных помещениях связанных компаний изъяты документы финансово хозяйственной деятельности, компьютерная техника, мобильные телефоны и печати разных организаций.
Начата проверка законности проведения других строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС.