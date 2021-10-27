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Поліція виявила схему розкрадання десятків мільйонів гривень на модернізації Дністровської ГАЕС

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 15:38
Поліція виявила схему розкрадання десятків мільйонів гривень на модернізації Дністровської ГАЕС Фото: на Дністровській ГАЕС запустили четвертий гідроагрегат (uhe.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Слідчі Нацполіції виявили схему розкрадання десятків мільйонів гривень під час модернізації Дністровської ГАЕС. Керівники підприємства залучили роботам фіктивні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи двох організацій привласнили кошти, які повинні були піти на модернізацію Дністровської ГАЕС. Зокрема, підозрювані уклали без тендеру два договори на проведення робіт на суму понад 5,3 млрд гривень.

За даними слідства, при модернізації Дністровської ГАЕС керівники підприємства залучили до виконання субпідрядних робіт кілька підконтрольних їм фіктивних компаній. З ними були укладені договори на проведення ремонту та закупівлю товарів за завищеною вартістю. В результаті гідростанції було завдано збитків на суму 20 млн гривень.

У рамках кримінальної справи, порушеної за ч. 5 ст. 191 КК України, проведено вісім обшуків у Києві, а також Київській, Хмельницькій та Чернівецькій областей. За місцями роботи та проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях пов'язаних компаній вилучено документи фінансово господарської діяльності, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та печатки різних організацій.

Розпочато перевірку законності проведення інших будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС.

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