Полиция выстрелами остановила автомобиль, который пытался прорваться в зону ООС

Житель Харькова пытался на автомобиле прорваться в зону ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на блокпосту на границе с Харьковской областью полицейские остановили автомобиль, который пытался прорваться в район проведения ООС. Правоохранителям пришлось открыли огонь по автомобилю, передает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что случай произошел вечером в среду 13 июня. Полицейские предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на указанном блокпосту.

"Вместо этого, нарушитель, которым оказался житель г. Харьков, проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и требования работников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить автомобиль полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел вверх потом - два прицельных в колесо автомобиля.

"Водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и проводится квалифицированная правовая оценка их действий", - сообщили в штабе.

По результатам операции командующий объединенных сил Сергей Наев принял решение о награждении работника Национальной полиции, который пресек правонарушение.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в течение дня, 14 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.