Поліція пострілами зупинила автомоібль, що намагався прорватись в зону ООС

Мешканець Харкова намагався автомобілем прорватися в зону ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на блокпосту на межі з Харківською областю поліцейські зупинили автомобіль, який намагався прорватися в район проведення ООС. Правоохоронцям довелося відкрили вогонь по автомобілю, передає прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що випадок стався ввечері у середу 13 червня. Поліцейські запропонували водію автомобіля Toyota Camry зупинитися на вказаному блокпосту.

"Натомість, порушник, яким виявився житель м. Харків, проігнорував вимоги дорожніх знаків, розмітки та вимоги працівників Національної поліції про зупинку, збільшив швидкість та намагався спішно виїхати з території блокпосту", - йдеться у повідомленні.

Щоб зупинити автомобіль поліцейським довелося спочатку зробити попереджувальний постріл угору потім - два прицільні в колесо автомобіля.

"Водій та пасажири автомобіля були передані до відповідних органів, де здійснюється поглиблена перевірка їх діяльності та проводиться кваліфікована правова оцінка їхніх дій", - повідомили в штабі.

За результатами операції командувач об'єднаних сил Сергій Наєв прийняв рішення про нагородження працівника Національної поліції, який припинив правопорушення.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі протягом дня, 14 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових.