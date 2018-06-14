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Інтерв'ю

На Донбасі протягом дня обішлося без втрат серед українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 18:26
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 10 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 14 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисника немає. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції. Зокрема, не спадає інтенсивність бойових дій у Луганській області, де бойовики обстрілювали з мінометів Новотошківське та Новотроїцьке. На Донецькому напрямку під обстрілами опинилися Водяне та Богданівка, а на Маріупольському напрямку бойовики намагалися атакувати Лебединське під прикриттям 122-мм артилерії та мінометів 120-го калібру.

"Адекватна відповідь морських піхотинців зірвала плани противника, який змушений був перейти до оборонних дій. Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінними", - зазначають у штабі.

 

Зведення станом на 18:00 14 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 14 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 13 червня 2018 року, постраждали 4 українських військових.

Полторак: РФ може посилити агресію проти України незалежно від проведення ЧС з футболу У штабі ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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