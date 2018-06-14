На Донбасі протягом дня обішлося без втрат серед українських військових, - ООС

Бойовики 10 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 14 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисника немає. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції. Зокрема, не спадає інтенсивність бойових дій у Луганській області, де бойовики обстрілювали з мінометів Новотошківське та Новотроїцьке. На Донецькому напрямку під обстрілами опинилися Водяне та Богданівка, а на Маріупольському напрямку бойовики намагалися атакувати Лебединське під прикриттям 122-мм артилерії та мінометів 120-го калібру.

"Адекватна відповідь морських піхотинців зірвала плани противника, який змушений був перейти до оборонних дій. Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінними", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 13 червня 2018 року, постраждали 4 українських військових.