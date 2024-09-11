ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Києва побили священика

Київ, Середа 11 вересня 2024 09:36
UA EN RU
У центрі Києва побили священика Фото: поліція проводить перевірку через напад на священика у центрі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Поліція встановлює обставини нападу на священика у центрі Києва. Проводиться перевірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, поліцію Києва.

"Поліція Києва встановлює обставини події за участі священослужителя у центрі столиці. Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж", - йдеться у повідомленні поліції.

РБК-Україна дізналося з власних джерел, що йдеться про напад на митрополита Кримського та Сімферопольського Климента.

Що сталося

Як розповіли у поліції, в одному з Telegram-каналів йшлося, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини", - додали у поліції.

Не перший випадок

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області чоловік у військовій формі напав на священика греко-католицької церкви та виписав йому повістку.

Ймовірно, причиною конфлікту стало те, що під час поховання священнослужитель назвав загиблого сина військового рабом Божим, а не за офіцерським званням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство внутрішніх справ України Народна партія
NEWS
Гарріс - Трампу: ви думаєте, що дружите з Путіним, але він би вас з'їв на обід
Гарріс - Трампу: ви думаєте, що дружите з Путіним, але він би вас з'їв на обід
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ