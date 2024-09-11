У центрі Києва побили священика

Поліція встановлює обставини нападу на священика у центрі Києва. Проводиться перевірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, поліцію Києва.

"Поліція Києва встановлює обставини події за участі священослужителя у центрі столиці. Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж", - йдеться у повідомленні поліції.

РБК-Україна дізналося з власних джерел, що йдеться про напад на митрополита Кримського та Сімферопольського Климента.

Що сталося

Як розповіли у поліції, в одному з Telegram-каналів йшлося, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини", - додали у поліції.