У центрі Києва побили священика
Поліція встановлює обставини нападу на священика у центрі Києва. Проводиться перевірка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, поліцію Києва.
"Поліція Києва встановлює обставини події за участі священослужителя у центрі столиці. Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж", - йдеться у повідомленні поліції.
РБК-Україна дізналося з власних джерел, що йдеться про напад на митрополита Кримського та Сімферопольського Климента.
Що сталося
Як розповіли у поліції, в одному з Telegram-каналів йшлося, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ.
"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини", - додали у поліції.
Не перший випадок
Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області чоловік у військовій формі напав на священика греко-католицької церкви та виписав йому повістку.
Ймовірно, причиною конфлікту стало те, що під час поховання священнослужитель назвав загиблого сина військового рабом Божим, а не за офіцерським званням.
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