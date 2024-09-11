В центре Киева избили священника

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на священника в центре Киева. Проводится проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, полицию Киева.

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства произошедшего с участием священнослужителя в центре столицы. Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей", - говорится в сообщении полиции.

РБК-Украина узнало из собственных источников, что речь идет о нападении на митрополита Крымского и Симферопольского Климента.

Что произошло

Как рассказали в полиции, в одном из Telegram-каналов говорилось, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ.

"Указанное событие зарегистрировано, идет проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства", - добавили в полиции.