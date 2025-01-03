Поліція встановила водія Cybertruck, що вибухнув: ним був військовий США

Агентство пише, що в четвер офіційні особи ідентифікували особу, яку знайшли мертвою у Cybertruck, що вибухнув біля входу в готель Trump International у Лас-Вегасі.

Загиблим водієм виявився 37-річний Метью Лівельсбергер, чинний військовослужбовець армії США з Колорадо-Спрінгс. Він діяв поодинці.

Згідно з повідомленнями поліцейського управління Лас-Вегаса в соцмережі Х, Лівельсбергер наклав на себе руки, вистріливши собі в голову. У момент, коли в кузові вибухнули каністри з бензином і великі піротехнічні міномети, військовий перебував у машині.

Шериф Кевін Макмахілл повідомив журналістам, що Лівельсбергер застрелився безпосередньо перед детонацією. Біля його ніг було знайдено пістолет.

Це був один із двох напівавтоматичних пістолетів, знайдених у Cybertruck. Обидва були законно придбані військовим 30 грудня. Правоохоронні органи також виявили у вантажному пікапі військове посвідчення особи, паспорт, iPhone і кредитні картки.

Вибух завдав незначних поранень сімом людям, і практично не завдав шкоди готелю. За словами шерифа, Лівельсбергер, ймовірно, планував більш руйнівну атаку, але автомобіль зі сталевими бортами прийняв на себе більшу частину вибухової сили.

Наразі влада все ще працює над встановленням мотиву. Водночас у ФБР заявили, що поки не знайшли однозначного зв'язку між наїздом пікапа на людей у Новому Орлевані в новорічну ніч, унаслідок чого загинуло 15 осіб. І вибухом Cybertruck у Лас-Вегасі пізніше того ж дня.

Що відомо про військового, який застрелився і вибухнув у Cybertruck

Лівельсбергер був призначений у Командування спеціальних операцій армії і перебував у затвердженій відпустці на момент своєї смерті. За словами американського чиновника, нещодавно він повернувся із закордонного відрядження в Німеччині (повернувся до США). Слідчі з'ясували, що незадовго до оренди Cybertruck і купівлі зброї, військовий міг побитися з дружиною через проблеми у стосунках.

Відомо, що Лівельсбергер служив у "Зелених беретах" - висококваліфікованих спецпідрозділах, які працюють над боротьбою з тероризмом за кордоном і навчають партнерів. Він служив в армії з 2006 року, просуваючись службовими сходами з довгою кар'єрою закордонних відряджень, двічі був в Афганістані, а також служив в Україні, Таджикистані, Грузії та Конго.

Загалом він був нагороджений п'ятьма Бронзовими зірками, зокрема, медаллю за мужність, виявлену під вогнем, бойовим піхотним значком і армійською медаллю за доблесть.