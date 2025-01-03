Полиция установила водителя взорвавшегося Cybertruck: им был военный США

Агентство пишет, что в четверг официальные лица идентифицировали человека, которого нашли мертвым во взорвавшемся Cybertruck у входа в отель Trump International в Лас-Вегасе.

Погибшим водителем оказался 37-летний Мэтью Ливельсбергер, действующий военнослужащий армии США из Колорадо-Спрингс. Он действовал в одиночку.

Согласно сообщениям полицейского управления Лас-Вегаса в соцсети Х, Ливельсбергер покончил с собой, выстрелив себе в голову. В момент, когда в кузове взорвались канистры с бензином и большие пиротехнические минометы, военный находился в машине.

Шериф Кевин Макмахилл сообщил журналистам, что Ливельсбергер застрелился непосредственно перед детонацией. У его ног был найден пистолет.

Это был один из двух полуавтоматических пистолетов, найденных в Cybertruck. Оба были законно приобретены военным 30 декабря. Правоохранительные органы также обнаружили в грузовом пикапе военное удостоверение личности, паспорт, iPhone и кредитные карты.

Взрыв нанес незначительные ранения семи людям, и практически не нанес ущерб отелю. По словам шерифа, Ливельсбергер, вероятно, планировал более разрушительную атаку, но автомобиль со стальными бортами принял на себя большую часть взрывной силы.

На данный момент власти все еще работают над установлением мотива. В то же время, в ФБР заявили, что пока не нашли однозначной связи между наездом пикапа на людей в Новом Орлеване в новогоднюю ночь, в результате чего погибло 15 человек. И взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе позже в тот же день.

Что известно о военном, который застрелился и взорвался в Cybertruck

Ливельсбергер был назначен в Командование специальных операций армии и находился в утвержденном отпуске на момент своей смерти. По словам американского чиновника, недавно он вернулся из зарубежной командировки в Германии (вернулся в США). Следователи выяснили, что незадолго до аренды Cybertruck и покупки оружия, военный мог подраться с женой из-за проблем в отношениях.

Известно, что Ливельсбергер служил в "Зеленых беретах" - высококвалифицированных спецподразделениях, которые работают над борьбой с терроризмом за рубежом и обучают партнеров. Он служил в армии с 2006 года, продвигаясь по служебной лестнице с долгой карьерой заграничных командировок, дважды был в Афганистане, а также служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Конго.

Всего он был награжден пятью Бронзовыми звездами, в том числе, медалью за мужество, проявленное под огнем, боевым пехотным значком и армейской медалью за доблесть.