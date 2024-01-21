Поліція встановила п'ятьох людей, які ломилися до квартири журналіста "Наші гроші"

За даними правоохоронців, причетними виявилися п'ятеро чоловіків, мешканців Київської, Житомирської та Черкаської областей. За місцями їх проживання пройшли обшуки.

У них вилучили телефони, на які вони знімали свої дії, та іншу компʼютерну техніку. Слідство триває.

"У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування", - зазначили в поліції.

Додамо, що раніше поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 171 ККУ (вплив на журналіста з метою перешкоджання виконання ним своїх професійних обов’язків). Санкції статті передбачають штраф або арешт до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

Що цьому передувало

Нагадаємо, журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до нього додому ломилися невідомі. Чоловіки кричали, щоб журналіст "йшов служити" та обклеїли двері папірцями з образами й погрозами.

Також 16 січня у мережі виник скандал з журналістами видання Bihus.Info, були опубліковані кадри, де вони нібито вживають заборонені речовини. В СБУ повідомили, що розпочали розслідування щодо незаконного прослуховування та відеозйомки представників проекту Bihus.Info.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандали, пов'язані з журналістами.