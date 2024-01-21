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Полиция установила пятерых людей, которые ломились в квартиру журналиста "Наші гроші"

Фото: полиция установила людей, которые ломились в квартиру журналиста "Наші гроші" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция установила пятерых человек, которые ломились в квартиру журналиста-расследователя издания "Наші гроші" Юрия Николова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По данным правоохранителей, причастными оказались пятеро мужчин, жителей Киевской, Житомирской и Черкасской областей. По местам их проживания прошли обыски.

 

У них изъяли телефоны, на которые они снимали свои действия, и другую компьютерную технику. Следствие продолжается.

"В рамках досудебного расследования правоохранители осуществляют комплекс следственных и оперативных мероприятий по проведению всестороннего и беспристрастного расследования", - отметили в полиции.

 

Добавим, что ранее полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УКУ (воздействие на журналиста с целью препятствования выполнению им своих профессиональных обязанностей). Санкции статьи предусматривают штраф или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Что этому предшествовало

Напомним, журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что 14 января к нему домой ломились неизвестные. Мужчины кричали, чтобы журналист "шел служить" и обклеил дверь бумажками с оскорблениями и угрозами.

Также 16 января в сети возник скандал с журналистами издания Bihus.Info, были опубликованы кадры, где они якобы употребляют запрещенные вещества. В СБУ сообщили, что начали расследование незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандалы, связанные с журналистами.

 

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полиция