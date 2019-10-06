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Поліція під час розведення військових сил буде патрулювати Золоте

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 16:56
Поліція під час розведення військових сил буде патрулювати Золоте
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Правоохоронці будуть забезпечувати безпеку в Золотому-4 і Катериновці

Правоохоронці під час розведення військових сил будуть забезпечувати безпеку громадян у населеному пункті Золоте-4 та Катеринівці на тимчасово окупованому Донбасі. Про це заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив під час зустрічі з жителями м. Золоте-4, передає прес-службу МВС України.

За його словами, "незважаючи на анонсоване розведення військових сил на ділянці поблизу населеного пункту Золоте, поліцейські продовжать нести службу в м. Золоте-4 і с. Катеринівка".

У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ збільшить кількість співробітників поліції, які у складі піших та автопатрулів будуть реагувати на виклики і повідомлення громадян і забезпечувати публічну безпеку в населених пунктах на лінії зіткнення. Також Троян анонсував в Золотому-4 особистий прийом громадян начальником поліції Луганської області Сергієм Колесником для вирішення всіх нагальних проблем жителів, що входять в компетенцію поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації у суботу, 4 жовтня, зафіксувала факт мінометного обстрілу населеного пункту Золоте-4, де має відбутися розведення сил і засобів.

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