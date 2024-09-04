Поліція впіймала чоловіка, який стріляв по військових у Луцьку (фото)

Нагадаємо, що у ніч з 26 на 27 серпня у Луцьку невідомий відкрив вогонь по військових, внаслідок чого один з них отримав поранення.

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також повідомляло про випадок, коли невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, влаштував стрілянину у селі Доброводи Тернопільського району. Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє отримали поранення, їх госпіталізували.

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