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Поліція впіймала чоловіка, який стріляв по військових у Луцьку (фото)

Фото: Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по військових (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Минулого тижня невідомий чоловік відкрив вогонь по військових в Луцьку. Сьогодні правоохоронці затримали підозрюваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Волинської області.

Сьогодні, 4 вересня правоохоронці затримали підозрюваного за справою стрільби по військових у Луцьку.

 

Провівши низку заходів, оперативники спільно зі слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка. За силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали.

 

"Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством", - пояснили в поліції.

 

Нагадаємо, що у ніч з 26 на 27 серпня у Луцьку невідомий відкрив вогонь по військових, внаслідок чого один з них отримав поранення.

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також повідомляло про випадок, коли невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, влаштував стрілянину у селі Доброводи Тернопільського району. Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє отримали поранення, їх госпіталізували.

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