Полиция поймала мужчину, который стрелял по военным в Луцке (фото)

Напомним, что в ночь с 26 на 27 августа в Луцке неизвестный открыл огонь по военным, в результате чего один из них получил ранения.

Детальнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщала о случае, когда неизвестный мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу в селе Доброводы Тернопольского района. В результате стрельбы два человека погибли, еще трое получили ранения, их госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.