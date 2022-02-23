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Полиция возьмет под охрану более 100 объектов критической инфраструктуры в Украине

Автор: Мария Кучерявец

Полиция с сегодняшнего дня начинает проверку объектов критической инфраструктуры в Украине. При этом более 100 таких объектов будут взяты правоохранителями под охрану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича во время брифинга.

"С сегодняшнего дня мы проверяем, в том числе объекты критической инфраструктуры, и более 100 таких объектов мы будем брать под охрану. Часть из которых уже взята под охрану", - сказал Фацевич.

По его словам, это связано с тем, что Украина в ближайшее время будет экспериментально отключена от энергосистем Беларуси и Российской Федерации.

"Нацполиция будет готова в случае диверсионных или каких-либо других атак на эти объекты. Потому что Украина будет изолирована от других систем обеспечения из других государств, в том числе страны-агрессора", - отметил Фацевич.

Он уточнил, что более 600 полицейских будут обеспечивать охрану объектов критической инфраструктуры.

"Это будет временно, на время отключения, а дальше уже будем принимать решения и брать под постоянную охрану такие объекты", - резюмировал Фацевич.

Напомним, ранее стало известно, что украинская энергосистема будет отключена от России и Беларуси в тестовом режиме уже на следующей неделе, а такой изолированный режим продлится с 24 по 26 февраля.

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