Полиция возьмет под охрану более 100 объектов критической инфраструктуры в Украине

"С сегодняшнего дня мы проверяем, в том числе объекты критической инфраструктуры, и более 100 таких объектов мы будем брать под охрану. Часть из которых уже взята под охрану", - сказал Фацевич.

По его словам, это связано с тем, что Украина в ближайшее время будет экспериментально отключена от энергосистем Беларуси и Российской Федерации.

"Нацполиция будет готова в случае диверсионных или каких-либо других атак на эти объекты. Потому что Украина будет изолирована от других систем обеспечения из других государств, в том числе страны-агрессора", - отметил Фацевич.

Он уточнил, что более 600 полицейских будут обеспечивать охрану объектов критической инфраструктуры.

"Это будет временно, на время отключения, а дальше уже будем принимать решения и брать под постоянную охрану такие объекты", - резюмировал Фацевич.