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Поліція візьме під охорону понад 100 об'єктів критичної інфраструктури в Україні

Автор: Марія Кучерявець

Поліція від сьогодні починає перевірку об'єктів критичної інфраструктури в Україні. При цьому понад 100 таких об'єктів буде взято правоохоронцями під охорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича під час брифінгу.

"Від сьогодні ми перевіряємо, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, І більш як 100 таких об'єктів ми будемо брати під охорону. Частину з яких вже взято під охорону", - сказав Фацевич.

За його словами, це пов'язано з тим, що Україна найближчим часом буде експериментально відключена від енергосистем Білорусі та Російської Федерації.

"Нацполіція буде готова у разі диверсійних, або якихось інших атак на ці об'єкти. Тому що Україна буде ізольована від інших систем забезпечення з інших держав, в тому числі країни-агресора", - зазначив Фацевич.

Він уточнив, що більш як 600 поліцейських будуть забезпечувати охорону об'єктів критичної інфраструктури.

"Це буде тимчасово, на час відключення, а далі вже будемо приймати рішення і брати під постійну охорону такі об'єкти", - резюмував Фацевич.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українську енергосистему відключать від Росії та Білорусі в тестовому режимі вже наступного тижня, а такий ізольований режим триватиме з 24 по 26 лютого.

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