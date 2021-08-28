Поліція відкрила кримінальну справу через обстріли Авдіївки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

"Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста поранено та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців.

Також УЗ сьогодні повідомила про обстріл поїзда, і що на Донбасі через це обмежили рух поїздів.