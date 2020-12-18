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Полиция возбудила дело из-за взрыва в доме во Львове

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители установили предварительную причину взрыва в многоквартирном доме во Львове. Следователи уже возбудили уголовное дело и начали досудебное расследование.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительным данным полиции, взрыв в квартире на третьем этаже произошел из-за неправильного использования газовых приборов жильцами. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет", - добавили в полиции.

Правоохранители также рассказали, что взрывом были повреждены отдельные стены дома, был засыпан общий балкон и повреждена стена и входная дверь в соседней квартире.

Напомним, сегодня во Львове на улице Ковалевская произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали.

Добавим, в октябре во Львове из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва пострадал 23-летний парень.

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