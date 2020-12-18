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Поліція порушила справу через вибух в будинку у Львові

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці встановили попередню причину вибуху в багатоквартирному будинку у Львові. Слідчі вже порушили кримінальну справу та почали досудове розслідування.

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За попередніми даними поліції, вибух у квартирі на третьому поверсі стався через неналежне використання газових приладів мешканцями. За цим фактом порушено справу за ч. 2 ст. 270 КК України.

"Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років", - додали в поліції.

Правоохоронці також розповіли, що вибухом було пошкоджено окремі стіни будинку, засипано загальний балкон та пошкоджено стіну та вхідні двері в сусідній квартирі.

Нагадаємо, сьогодні у Львові на вулиці Ковалевська стався вибух в триповерховому житловому будинку. В результаті вибуху постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Додамо, у жовтні у Львові через витік газу стався вибух в багатоповерхівці. В результаті вибуху постраждав 23-річний хлопець.

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