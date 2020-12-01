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Полиция возбудила дело из-за угроз венграм на Закарпатье

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области. Лицам, которые распространяли видео с угрозами, грозит до 3 лет лишения свободы.

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Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что действия злоумышленников были квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности. Дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины расследует следственное управление полиции Закарпатской области.

"Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", - рассказал Клименко.

Напомним, несколько информационных ресурсов Закарпатской области распространили видео с угрозами украинцам венгерского происхождения. На событие уже отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков, пригрозив жестким преследованием.

Добавим, недавно в одной из ОТО на Закарпатье местные депутаты после принятия присяги спели гимн Венгрии. Этот случай теперь расследует Служба безопасности Украины.

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