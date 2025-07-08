Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку вторгнення РФ: статистика МВС

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національна поліція викрила 447 випадків торгівлі людьми.

Підозру у причетності до цих злочинів отримали 242 особи, з них 18 діяли у складі організованих злочинних груп.

За офіційними даними, правоохоронцям вдалося ідентифікувати 365 постраждалих від торгівлі людьми, серед яких:

167 жінок

152 чоловіки

46 дітей

Що робити у таких випадках:

Якщо вам відомо про випадки торгівлі людьми, або ви потрапили у подібну ситуацію, звертайтесь за телефонами: