Полиция выявила сотни случаев торговли людьми с начала вторжения РФ: статистика МВД

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Национальная полиция разоблачила 447 случаев торговли людьми.

Подозрение в причастности к этим преступлениям получили 242 человека, из них 18 действовали в составе организованных преступных групп.

По официальным данным, правоохранителям удалось идентифицировать 365 пострадавших от торговли людьми, среди которых:

167 женщин

152 мужчины

46 детей

Что делать в таких случаях:

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