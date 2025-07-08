Полиция выявила сотни случаев торговли людьми с начала вторжения РФ: статистика МВД

Полиция разоблачила более 400 случаев торговли людьми с начала полномасштабного вторжения врага. За это время подозрения получили сотни человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Национальная полиция разоблачила 447 случаев торговли людьми.
Подозрение в причастности к этим преступлениям получили 242 человека, из них 18 действовали в составе организованных преступных групп.
По официальным данным, правоохранителям удалось идентифицировать 365 пострадавших от торговли людьми, среди которых:
Что делать в таких случаях:
Если вам известно о случаях торговли людьми, или вы попали в подобную ситуацию, обращайтесь по телефонам:
Как сообщалось, ранее СБУ заблокировала работу так называемого "реабилитационного центра" в Херсонской области. В нем удерживали людей в трудовом рабстве.
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