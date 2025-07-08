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Полиция выявила сотни случаев торговли людьми с начала вторжения РФ: статистика МВД

Фото: Полиция разоблачила сотни случаев торговли людьми с начала вторжения РФ (patrolpolice.gov.ua )
Автор: Владислава Ткаченко

Полиция разоблачила более 400 случаев торговли людьми с начала полномасштабного вторжения врага. За это время подозрения получили сотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Национальная полиция разоблачила 447 случаев торговли людьми.

Подозрение в причастности к этим преступлениям получили 242 человека, из них 18 действовали в составе организованных преступных групп.

По официальным данным, правоохранителям удалось идентифицировать 365 пострадавших от торговли людьми, среди которых:

  • 167 женщин
  • 152 мужчины
  • 46 детей

Что делать в таких случаях:

Если вам известно о случаях торговли людьми, или вы попали в подобную ситуацию, обращайтесь по телефонам:

  • 112 или 102 - Единый номер экстренной помощи, Национальная полиция.
  • 1547 - Горячая линия по противодействию торговле людьми.
  • 527- Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми.

Как сообщалось, ранее СБУ заблокировала работу так называемого "реабилитационного центра" в Херсонской области. В нем удерживали людей в трудовом рабстве.

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