Поліція виявила чотирьох жителів Куп’янського району, які співпрацювали з окупантами

Оперативники Управління карного розшуку викрили чотирьох жінок у Куп'янському районі Харківської області, які підозрюються в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Луганській області.

"Під час окупації населених пунктів Куп’янського району, чотирьох жінок віком 81, 61, 56 та 41-рік публічно висловлювали вподобання діям агресора та закликали своїх односельців підтримувати російські війська та співпрацювати з окупаційною "владою", - йдеться у повідомленні. На підставі зібраних доказів, під процесуальним керівництвом прокуратури, відносно жінок відкриті кримінальні провадження за фактом колабораційної діяльності. Слідчі поліції Харківської області вже повідомили про підозру двом жінкам.