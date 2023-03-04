UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області поліція викрила понад 20 підпільних гральних закладів

Фото: підпільні казино діяли на території Київської області (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

У ході відпрацювань нелегального грального бізнесу поліція Київської області викрила понад 20 підпільних казино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області у Telegram.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 240 системних блоків та іншу комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор.

Крім цього, встановлено осіб, які відповідали за організацію діяльності ігрових залів.

У рамках протидії незаконному гральному бізнесу правоохоронці провели профілактичні заходи на території Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського, Обухівського, Фастівського районів.

За фактами підпільного заняття гральним бізнесом правоохоронці розпочали досудове розслідування (ст. 203-2 ККУ). Організаторам нелегальних гральних залів загрожує штраф до 680 тисяч гривень.

Поліція закликала громадян повідомляти про злочини щодо підпільного грального бізнесу в Бюро економічної безпеки, до підслідності якого і належить розслідування даних злочинів, за номером телефону (044) 236 14 05.

Нагадаємо, правоохоронці знешкодили діяльність криворізького наркокартелю "Двадцятівські", учасники якого "забезпечували" наркотиками майже всі регіони України.

Працівники прокуратури викрили масштабне угрупування, котре організувало діяльність закладів розпусти в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазиноПоліція Києва