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В Киевской области полиция разоблачила более 20 подпольных игорных заведений

Фото: подпольные казино действовали на территории Киевской области (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

В ходе отработок нелегального игорного бизнеса полиция Киевской области разоблачила более 20 подпольных казино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Telegram.

В ходе обысков полицейские изъяли более 240 системных блоков и другую компьютерную технику со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр.

Кроме этого, установлены лица, отвечающие за организацию деятельности игровых залов.

В рамках противодействия незаконному игорному бизнесу правоохранители провели профилактические мероприятия на территории Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского, Обуховского, Фастовского районов.

По фактам подпольного занятия игорным бизнесом правоохранители начали досудебное расследование (ст. 203-2 УКУ). Организаторам нелегальных игровых залов грозит штраф до 680 тысяч гривен.

Полиция призвала граждан сообщать о преступлениях по подпольному игорному бизнесу в Бюро экономической безопасности, к подследственности которого и относится расследование данных преступлений, по телефону (044) 236 14 05 .

Напомним, правоохранители обезвредили деятельность криворожского наркокартеля "Двадцатовские", участники которого "обеспечивали" наркотиками почти все регионы Украины.

Работники прокуратуры разоблачили масштабную группировку, организовавшую деятельность публичных учреждений в Киеве.

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