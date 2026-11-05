Поліція відволікла стрільця, а заручники втекли: нові деталі інциденту в Тернополі

Інцидент стався сьогодні, 5 листопада, близько 11:00 на бульварі Данила Галицького. До торговельного закладу зайшов озброєний чоловік і почав погрожувати людям, після чого з приміщення пролунали постріли.

"У місті була введена спеціальна поліцейська операція. На місце події оперативно прибули поліцейські та всі необхідні профільні служби", - йдеться у заяві.

Під час переговорів поліцейським вдалося відволікти зловмисника, чим скористалися заручники - вони вибігли з приміщення через службовий вихід.

У цей час фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти.

Затримання нападника та правова кваліфікація

Завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД озброєного правопорушника затримали. Ним виявився 53-річний житель Тернополя, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці вилучили у нього мисливський ніж та предмет, схожий на пістолет.

Слідчі з'ясували, що за деякий час до нападу чоловік уже приходив до магазину, поводився агресивно та влаштував конфлікт із працівниками. Після цього він вийшов, але згодом повернувся зі зброєю.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК України. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри та обрання запобіжного заходу.