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Поліція збільшить кількість рейдових груп для перевірки дотримання карантину

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 19:32
Поліція збільшить кількість рейдових груп для перевірки дотримання карантину
Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що сьогодні дотримання карантину в країні контролює близько 1 тисячі рейдових груп. Кількість цих груп, за його словами, буде збільшено.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як пояснив Клименко, ці рейдові групи будуть перевіряти дотримання передбачених карантином обмежень суб'єктами господарювання.

Він додав, що з початку тижня перевірили майже 40 тисяч закладів, а за результатами перевірок склали 3200 адмінпротоколів та порушили 22 кримінальні справи.

"Загалом з початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адмінпротоколів. Судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години", - розповів Клименко.

Нагадаємо, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак деякі українські міста заявили, що не будуть дотримуватися обмежень, які ухвалив уряд.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що місцева влада не має повноважень скасовувати запроваджені урядом обмеження.

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