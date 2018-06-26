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Полиция уточнила информацию об обысках по делу договорных матчей

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 13:29
Фото: иллюстративное фото (npu.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (npu.gov.ua)

В Украине одновременно проходит 30 обысков

В Украине одновременно проходит 30 санкционированных обысков по делу договорных матчей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

В полиции отметили, что с утра начался второй этап масштабной спецоперации по борьбе с коррупцией в украинском футболе. В частности, одновременно проходят 30 обысков в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

"Следственные действия осуществляются у организаторов договорных матчей, бывших и действующих футболистов, а также других лиц, задействованных в преступных схемах", - отметили в полиции.

Также в полиции уточнили, что обыски проходят в рамках уголовного дела о подкупе и противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проходит вторая волна обысков по делу договорных матчей.  

 

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Теги публикации: обыск, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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