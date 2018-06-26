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Поліція уточнила інформацію про обшуки у справі договірних матчів

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 13:29
Фото: ілюстративне фото (npu.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (npu.gov.ua)

В Україні одночасно проходить 30 обшуків

В Україні одночасно проходить 30 санкціонованих обшуків у справі договірних матчів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

У поліції зазначили, що з ранку розпочався другий етап масштабної спецоперації по боротьбі з корупцією в українському футболі. Зокрема, одночасно проходять 30 обшуків в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

"Слідчі дії здійснюються в організаторів договірних матчів, колишніх і діючих футболістів, а також інших осіб, задіяних у злочинних схемах", - відзначили в поліції.

Також у поліції уточнили, що обшуки проходять в рамках кримінальної справи про підкуп і протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні проходить друга хвиля обшуків у справі договірних матчів.

 

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Теги публікації: обыск, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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