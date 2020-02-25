Полиция уточнила информацию о мере пресечения участникам беспорядков в Новых Санжарах

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Полиция подала ходатайства в суд о содержании под стражей подозреваемых

На данный момент Октябрський районный суд Полтавы еще не принял решения об избрании меры пресечения подозреваемым в беспорядках в Новых Санжарах. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, полиция подала ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следствие подало ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По дум лицам суд рассматривает ходатайство сегодня, по двум завтра", - заявил Юрий Сулаев.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что 25 февраля Октябрський суд Полтавы избрал меру пресечения четырем участникам акции протеста в Новых Санжарах. Сообщалось, что их взяли под стражу на 60 суток.

Также в полиции сообщили, что на данный момент о подозрение сообщили шестерым участникам беспорядков в Новых Санжарах. Подозрения сообщены по статьям о массовых беспорядках и причинении полицейскому телесных повреждений.

Ранее РБК-Украина писало, что Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.