Полиция установила причину взрыва в Кривом Роге

Сейчас продолжаются следственные действия

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в жилом доме в Кривом Роге (Днепропетровская область). Как оказалось, в многоэтажке взорвался бытовой газ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области

Как сообщается, расследования начатого по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Выясняются все обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия.

Фото: взрыв в Кривом Роге

Напомним, вчера, 16 июля, в Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, в результате чего пострадали три человека. В связи с инцидентом четырех человек отселили в территориальный центр социального обслуживания. Жители других квартир вернулись в дом, угрозы обрушения нет. Всего спасатели эвакуировали 40 человек.