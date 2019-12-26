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Поліція встановила підозрюваного в нападі на журналістів на суді по справі Шеремета

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 14:01
Поліція встановила підозрюваного в нападі на журналістів на суді по справі Шеремета
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Підозрюваних у нападі на журналістів виявився 29-річний мешканець Київської області

Поліція заявила, що встановила підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва на судовому засіданні по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У прес-службі зазначили, що поліцейські встановили нібито одного з нападників. Ним виявився 29-річний мешканець Київської області. За даними поліції, раніше в 2016 році він нападав з ножем на киянина.

"Зараз слідчі підготували проект підозри фігуранту і направили документ для узгодження в прокуратуру. Слідчі дії тривають. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх осіб, які здійснювали протиправні дії проти журналістів", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше спецназівці штурмували зал Апеляційного суду, де повинна була розглянута апеляція на арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко. Тоді судове засідання перенесли. У суді сталася сутичка між силовиками і присутніми на підтримку Кузьменко.

РБК-Україна писало, що 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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