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Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Харькове

Автор: Инна Собора

В Харькове правоохранители установили личность погибшего в результате стрельбы 22 февраля. Погибшим оказался 40-летний харьковчанин.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Кроме того, установлена личность стрелка. Принимаются меры по его задержанию. Сейчас введена в действие полицейская операция "Сирена".

Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, информацию о стрельбу на переулке Отакара Яроша поступила в полицию 22 февраля. В результате стрельбы погиб мужчина.

Ранее в Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево, в результате которой пострадал человек.

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Новости Украины СтрельбаХарьков
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