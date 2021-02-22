Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Харькове

В Харькове правоохранители установили личность погибшего в результате стрельбы 22 февраля. Погибшим оказался 40-летний харьковчанин.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Кроме того, установлена личность стрелка. Принимаются меры по его задержанию. Сейчас введена в действие полицейская операция "Сирена".
Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, информацию о стрельбу на переулке Отакара Яроша поступила в полицию 22 февраля. В результате стрельбы погиб мужчина.
Ранее в Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево, в результате которой пострадал человек.