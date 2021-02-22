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Поліція встановила особу загиблого унаслідок стрілянини у Харкові

Автор: Инна Собора

У Харкові правоохоронці встановили особу загиблого унаслідок стрілянини 22 лютого. Загиблим виявився 40-річний харків’янин.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Крім того, встановлено особу стрілка. Вживаються заходи щодо його затримання. Наразі введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інформацію про стрілянину на провулку Отакара Яроша надійшла до поліції 22 лютого. В результаті стрілянини загинув чоловік.

Раніше в Закарпатській області сталася стрілянина у місті Мукачево, унаслідок якої постраждала людина.

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Новини України СтрільбаХарків
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