Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Харькове

В Харькове правоохранители установили личность погибшего в результате стрельбы 22 февраля. Погибшим оказался 40-летний харьковчанин.

Об этом сообщила полиция Харьковской области .

Кроме того, установлена личность стрелка. Принимаются меры по его задержанию. Сейчас введена в действие полицейская операция "Сирена".

Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.