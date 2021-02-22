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Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Харькове

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 23:08
Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Харькове Фото: место происшествия в Харькове (t.me/kharkiv_1654)
Автор: Инна Собора

В Харькове правоохранители установили личность погибшего в результате стрельбы 22 февраля. Погибшим оказался 40-летний харьковчанин.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Кроме того, установлена личность стрелка. Принимаются меры по его задержанию. Сейчас введена в действие полицейская операция "Сирена".

Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, информацию о стрельбу на переулке Отакара Яроша поступила в полицию 22 февраля. В результате стрельбы погиб мужчина.

Ранее в Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево, в результате которой пострадал человек.

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