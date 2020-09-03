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Поліція встановила 22 учасника стрільби під Києвом, серед них громадяни РФ

Українка, Четвер 03 вересня 2020 12:58
Поліція встановила 22 учасника стрільби під Києвом, серед них громадяни РФ
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці встановили особи 22 учасників стрілянини в Українці Київської області. Серед них 15 місцевих жителів і 7 приїжджих.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

У поліції зазначили, що серед приїжджих, які прибули в Українку з Києва, є і громадяни Російської Федерації. Наразі вже проведено 10 обшуків за місцями проживання учасників конфлікту.

"До скоєння хуліганських дій причетні 15 місцевих жителів і 7 приїжджих осіб з столиці, в томі числі - і громадяни Російської Федерації", - повідомили в поліції.

Правоохоронці додали, що всього пролунало до 10 пострілів з травматичної зброї і мисливської рушниці. При цьому учасники конфлікту та персонал кафе намагалися приховати злочин, змінивши обстановку, зібравши гільзи і знищивши сліди.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті конфлікту в Українці постраждали три людини. Поліція відкрила дві справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора ввечері у Мелітополі невідомі обстріляли мікроавтобус, в результаті постраждала одна людина.

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