Полиция устанавливает причины взрыва в торговом центре Черновцов

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства сегодняшнего взрыва в торговом центре "Майдан" в Черновцах. На месте происшествия продолжают работать полицейские и другие специалисты.
По предварительной информации, в результате взрыва в помещении торгового центра никто не пострадал.
Следственно-оперативная группа уже работает на месте происшествия. Уголовное дело по факту взрыва еще не возбуждали.
"Следователи решают вопрос о внесении сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.
Кроме того, местное издание "Молодой буковинец" сообщило, что руководство торгового центра "Майдан", где произошел инцидент, опровергло версию о взрыве газового баллона. Директор ТЦ Владимир Руснак рассказал, что в помещении, где произошел взрыв, не было газового оборудования.
"Газ не может быть, потому что он совершенно в другой стороне, а с этой стороны газ не подходит", - сказал он.
Напомним, сегодня утром стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.
Также РБК-Украина писало, что во французском Бордо вчера произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате взрыва часть здания обрушилась.
Причиной взрыва в доме в Бордо могла стать утечка газа. Также причина взрыва может быть связана с работами в гараже.