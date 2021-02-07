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Полиция устанавливает причины взрыва в торговом центре Черновцов

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства сегодняшнего взрыва в торговом центре "Майдан" в Черновцах. На месте происшествия продолжают работать полицейские и другие специалисты.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

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По предварительной информации, в результате взрыва в помещении торгового центра никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа уже работает на месте происшествия. Уголовное дело по факту взрыва еще не возбуждали.

"Следователи решают вопрос о внесении сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.

Кроме того, местное издание "Молодой буковинец" сообщило, что руководство торгового центра "Майдан", где произошел инцидент, опровергло версию о взрыве газового баллона. Директор ТЦ Владимир Руснак рассказал, что в помещении, где произошел взрыв, не было газового оборудования.

"Газ не может быть, потому что он совершенно в другой стороне, а с этой стороны газ не подходит", - сказал он.

Напомним, сегодня утром стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.

Также РБК-Украина писало, что во французском Бордо вчера произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате взрыва часть здания обрушилась.

Причиной взрыва в доме в Бордо могла стать утечка газа. Также причина взрыва может быть связана с работами в гараже.

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