Поліція встановлює причини вибуху в торговому центрі Чернівців

За попередньою інформацією, в результаті вибуху в приміщення торгового центру ніхто не постраждав.

Слідчо-оперативна група вже працює на місці події. Кримінальну справу за фактом вибуху ще не порушували.

"Слідчі вирішують питання внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали в поліції.

Крім того, місцеве видання "Молодий буковинець" повідомило, що керівництво торгового центру "Майдан", де стався інцидент, спростувало версію про вибух газового балону. Директор ТЦ Володимир Руснак розповів, що у приміщенні, де стався вибух, не було газового обладнання.

"Газ не може бути, бо він абсолютно в іншому боці, а до цієї сторони газ не підходить", - сказав він.