ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция устанавливает причины взрыва в торговом центре Черновцов

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 07 февраля 2021 12:19
Полиция устанавливает причины взрыва в торговом центре Черновцов Фото: на месте взрыва в Черновцах (cv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства сегодняшнего взрыва в торговом центре "Майдан" в Черновцах. На месте происшествия продолжают работать полицейские и другие специалисты.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

По предварительной информации, в результате взрыва в помещении торгового центра никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа уже работает на месте происшествия. Уголовное дело по факту взрыва еще не возбуждали.

"Следователи решают вопрос о внесении сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.

Кроме того, местное издание "Молодой буковинец" сообщило, что руководство торгового центра "Майдан", где произошел инцидент, опровергло версию о взрыве газового баллона. Директор ТЦ Владимир Руснак рассказал, что в помещении, где произошел взрыв, не было газового оборудования.

"Газ не может быть, потому что он совершенно в другой стороне, а с этой стороны газ не подходит", - сказал он.

Напомним, сегодня утром стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.

Также РБК-Украина писало, что во французском Бордо вчера произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате взрыва часть здания обрушилась.

Причиной взрыва в доме в Бордо могла стать утечка газа. Также причина взрыва может быть связана с работами в гараже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Черновцы торговый центр Взрыв
NEWS
Минэкономики Германии против остановки "Северного потока-2: потеряем гигантские инвестиции
Минэкономики Германии против остановки "Северного потока-2: потеряем гигантские инвестиции
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца