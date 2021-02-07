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Поліція встановлює причини вибуху в торговому центрі Чернівців

Новость на русском → Чернівці, Неділя 07 лютого 2021 12:19
Поліція встановлює причини вибуху в торговому центрі Чернівців Фото: на місці вибуху в Чернівцях (cv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці встановлюють причини та обставини сьогоднішнього вибуху в торговому центрі "Майдан" в Чернівцях. На місці події продовжують працювати поліцейські та інші фахівці.

Про це повідомили в поліції Чернівецької області.

За попередньою інформацією, в результаті вибуху в приміщення торгового центру ніхто не постраждав.

Слідчо-оперативна група вже працює на місці події. Кримінальну справу за фактом вибуху ще не порушували.

"Слідчі вирішують питання внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали в поліції.

Крім того, місцеве видання "Молодий буковинець" повідомило, що керівництво торгового центру "Майдан", де стався інцидент, спростувало версію про вибух газового балону. Директор ТЦ Володимир Руснак розповів, що у приміщенні, де стався вибух, не було газового обладнання.

"Газ не може бути, бо він абсолютно в іншому боці, а до цієї сторони газ не підходить", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про вибух в торговому центрі "Майдан" у Чернівцях. Вибухом було пошкоджено приміщення торгового центру.

Також РБК-Україна писало, що у французькому Бордо вчора стався потужний вибух у житловому будинку. В результаті вибуху частина будівлі обвалилася.

Причиною вибуху в будинку в Бордо міг стати витік газу. Також причина вибуху може бути пов'язана з роботами в гаражі.

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