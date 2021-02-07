Поліція встановлює причини вибуху в торговому центрі Чернівців
Правоохоронці встановлюють причини та обставини сьогоднішнього вибуху в торговому центрі "Майдан" в Чернівцях. На місці події продовжують працювати поліцейські та інші фахівці.
За попередньою інформацією, в результаті вибуху в приміщення торгового центру ніхто не постраждав.
Слідчо-оперативна група вже працює на місці події. Кримінальну справу за фактом вибуху ще не порушували.
"Слідчі вирішують питання внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали в поліції.
Крім того, місцеве видання "Молодий буковинець" повідомило, що керівництво торгового центру "Майдан", де стався інцидент, спростувало версію про вибух газового балону. Директор ТЦ Володимир Руснак розповів, що у приміщенні, де стався вибух, не було газового обладнання.
"Газ не може бути, бо він абсолютно в іншому боці, а до цієї сторони газ не підходить", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про вибух в торговому центрі "Майдан" у Чернівцях. Вибухом було пошкоджено приміщення торгового центру.
Також РБК-Україна писало, що у французькому Бордо вчора стався потужний вибух у житловому будинку. В результаті вибуху частина будівлі обвалилася.
Причиною вибуху в будинку в Бордо міг стати витік газу. Також причина вибуху може бути пов'язана з роботами в гаражі.