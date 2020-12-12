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Полиция усилила охрану возле Офиса президента

Автор: Роман Тверденко

Полиция усилила охрану возле Офиса президента Украины. Но доступ к территории возле здания не ограничен.

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Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители отметили, что охрана усилена в связи с обустройством возле ОП праздничных локаций к Рождеству и Новому году, а также запланированными там мероприятиями. Из-за этого усиление охраны было необходимо для контроля соблюдения карантинных ограничений и поверхностных проверок.

Напомним, сегодня полиция разыскала и сообщила о подозрении мужчине, который повалил ханукию на Контрактовой площади в Киеве. Его подозревают в действиях, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти.

Также в субботу, 12 декабря, в центре Киева произошел пожар в кафе, которое находится в здании отеля "Экспресс". В результате движение транспорта в сторону площади Победы было затруднено.

Кроме этого, во время усиленного карантина школы Киева будут работать в дистанционном режиме. Дистанционное обучение начнется сразу после зимних каникул.

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