Полиция усилила охрану Банковой, привлекли Нацгвардию

Сегодня в Киеве на Банковой проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Из-за акции правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента.
Об этом сообщила полиция киева в Facebook.
Возле ОП сейчас дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.
"Для обеспечения публичной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и сотрудники полиции диалога", - заявили в полиции.
Кроме того, в столичной полиции заявили, что правоохранители будут "незамедлительно реагировать на провокации".
"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства незамедлительно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.
Фото: акция у Офиса президента (РБК-Украина)
Напомним, сегодня суд в Одессе объявил приговор активисту Сергею Стерненко. Активиста признали виновным в похищении человека и приговорили к 7 годам тюрьмы.
После оглашения приговора под судом произошли столкновения с полицией. Активисты пытались заблокировать автозак со Стерненко.