RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція посилила охорону Банкової, залучили Нацгвардію

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні у Києві на Банковій проходить акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. Через акцію правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу президента.

Про це повідомила поліція Києві у Facebook.

Біля ОП зараз чергують поліцейські, а також військовослужбовці Національної гвардії.

"Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу", - заявили в поліції.

Крім того, в столичній поліції заявили, що правоохоронці будуть "негайно реагувати на провокації".

"Правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства негайно реагують на всі провокації. Закликаємо організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства і не порушувати громадський порядок", - додали в поліції.

Фото: акція біля Офісу президента (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні суд в Одесі оголосив вирок активісту Сергію Стерненку. Активіста визнали винним у викраденні людини та засудили до 7 років в'язниці.

Після оголошення вироку під судом сталися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати автозак зі Стерненком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївакцииОфіс президентаСергій Стерненко
Читайте також
Під Офісом президента сталися сутички на акції через Стерненка
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
Прогноз погоди