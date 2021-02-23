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Полиция усилила охрану Банковой, привлекли Нацгвардию

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 21:15
Полиция усилила охрану Банковой, привлекли Нацгвардию Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в Киеве на Банковой проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Из-за акции правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента.

Об этом сообщила полиция киева в Facebook.

Возле ОП сейчас дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.

"Для обеспечения публичной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и сотрудники полиции диалога", - заявили в полиции.

Кроме того, в столичной полиции заявили, что правоохранители будут "незамедлительно реагировать на провокации".

"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства незамедлительно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.

Фото: акция у Офиса президента (РБК-Украина)

Напомним, сегодня суд в Одессе объявил приговор активисту Сергею Стерненко. Активиста признали виновным в похищении человека и приговорили к 7 годам тюрьмы.

После оглашения приговора под судом произошли столкновения с полицией. Активисты пытались заблокировать автозак со Стерненко.

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