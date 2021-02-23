Полиция усилила охрану Банковой, привлекли Нацгвардию

Сегодня в Киеве на Банковой проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Из-за акции правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента.

Об этом сообщила полиция киева в Facebook .

Возле ОП сейчас дежурят полицейские, а также военнослужащие Национальной гвардии.

"Для обеспечения публичной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и сотрудники полиции диалога", - заявили в полиции.

Кроме того, в столичной полиции заявили, что правоохранители будут "незамедлительно реагировать на провокации".

"Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства незамедлительно реагируют на все провокации. Призываем организаторов и участников акции придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.

Фото: акция у Офиса президента (РБК-Украина)