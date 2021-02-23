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Поліція посилила охорону Банкової, залучили Нацгвардію

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 21:15
Поліція посилила охорону Банкової, залучили Нацгвардію Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні у Києві на Банковій проходить акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. Через акцію правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу президента.

Про це повідомила поліція Києві у Facebook.

Біля ОП зараз чергують поліцейські, а також військовослужбовці Національної гвардії.

"Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу", - заявили в поліції.

Крім того, в столичній поліції заявили, що правоохоронці будуть "негайно реагувати на провокації".

"Правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства негайно реагують на всі провокації. Закликаємо організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства і не порушувати громадський порядок", - додали в поліції.

Фото: акція біля Офісу президента (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні суд в Одесі оголосив вирок активісту Сергію Стерненку. Активіста визнали винним у викраденні людини та засудили до 7 років в'язниці.

Після оголошення вироку під судом сталися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати автозак зі Стерненком.

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