Поліція посилила охорону Банкової, залучили Нацгвардію

Сьогодні у Києві на Банковій проходить акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. Через акцію правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу президента.

Про це повідомила поліція Києві у Facebook .

Біля ОП зараз чергують поліцейські, а також військовослужбовці Національної гвардії.

"Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені представники структурних підрозділів столичної поліції, в тому числі вибухотехніки та працівники поліції діалогу", - заявили в поліції.

Крім того, в столичній поліції заявили, що правоохоронці будуть "негайно реагувати на провокації".

"Правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до вимог законодавства негайно реагують на всі провокації. Закликаємо організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства і не порушувати громадський порядок", - додали в поліції.

Фото: акція біля Офісу президента (РБК-Україна)