ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція посилила заходи безпеки через масову акцію під Кабміном

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 11:45
Поліція посилила заходи безпеки через масову акцію під Кабміном
Фото: протест вантажоперевізників у Києві (РБК-Україна)

Вантажоперевізники вимагають звільнення міністра інфраструктури

Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва через анонсовані масові акції протесту під будівлею Кабінету міністрів України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У поліції повідомили, що наразі на вулиці Грушевського біля КМУ припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів та тягачів. Окрім цього, на декількох в’їздах до столиці сформовані колони вантажного транспорту, які також планують приєднатися до проведення акції у центрі Києва.

"Задля забезпечення публічної безпеки й порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - йдеться у повідомленні.

Фото: протест вантажоперевізників у Києві (РБК-Україна)

Як зазначає кореспондент РБК-Україна, проходить акція вантажоперевізників. Вони вимагають звільнення міністра інфраструктури. Учасники акції обіцяють, що якщо до 11:00 вони не почують ніякої відповіді від чиновників, то вся колона з Бориспільської траси поїде до Кабінету міністрів і продовжить свою акцію там.

За словами водіїв, під Кабмін з'їдуться 600 вантажівок.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва учасників акції закидали петардами. В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян.

Поліція посилила заходи безпеки у Києві через акції під Радою У Рівненській області демонстранти перекрили трасу Київ-Чоп
Новини України Київпротестгрузоперевозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся