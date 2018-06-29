Полиция за три дня задержала на взятках 9 чиновников в 6 областях

В Донецкой области задержали предпринимателя за попытку подкупа военного

Работники Департамента защиты экономики Нацполиции и его территориальные управления в нескольких областях Украины в течение последних трех дней задержали 9 взяточников и предпринимателя за попытку подкупа военного. Об этом cообщает пресс-служба Нацполиции.

Суммы полученных взяток колебались от 7 тысяч гривен до 3 тысяч долларов.

Так, в Запорожской области чиновник областного управления Госагентства рыбного хозяйства Украины требовал от гражданина 9 тысяч гривен взятки за прохождение технического осмотра с последующей регистрацией плавсредства и предоставление удостоверения на право управления лодкой.

В Харьковской области на взяточничестве правоохранители разоблачили начальника отдела одной из районных государственных администраций области, которая за проведение процедуры изменения целевого назначения помещения требовала 800 долларов взятки.

В Кировоградской области на взятке попался руководитель государственного предприятия, который совместно с директором частного предприятия потребовал от директора общества в сфере предоставления почтовых услуг 40 тысяч гривен за беспрепятственный доступ к имуществу указанного общества на территории госпредприятия.

Фото: задержание взяточников

В городе Днепр 27 июня сотрудники областного Управления защиты экономики совместно с детективами областной полиции задержали начальника одного из отделов районного в г. Днепре совета и его подчиненного во время получения 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В этот же день в Николаевской области задержали председателя сельсовета, который за беспрепятственную добычу песка на территории одного из сел области требовал от предпринимателя 10 тысяч гривен взятки.

В Донецкой области полиция задержала предпринимателя за попытку подкупа командира роты одной из воинских частей, расположенной на линии разграничения.

Предприниматель предложил 10 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный провоз товаров народного потребления через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области за пределами КПВВ.

Напомним, в Тернопольской области владелец наркоплантации, предлагал полицейскому почти 200 тыс. гривен взятки для избежания уголовной ответственности.